The O.C. è stata una serie televisiva che ha cresciuto un’intera generazione di adolescenti.

Andata in onda dal 2003 al 2007 (su Italia 1 la prima puntata è del 2004), la serie racconta di un gruppo di giovani amici fra lussi, eccessi, problemi scolastici e primi amori. Le due iniziali del titolo alludono proprio a Orange County, la contea della California dove è stato ambientato.

In occasione del ventennale alcuni attori del cast hanno celebrato The O.C. su Instagram. Fra loro ci sono: Ben McKenzie (interprete di Ryan Atwood); Rachel Bilson (alias Summer Roberts) e Melinda Clarke (ovvero Julie Cooper).

The O.C. compie vent’anni e gli attori celebrano l’anniversario

Nel dettaglio Ben McKenzie ha condiviso una foto insieme al collega Adam Brody, che interpretava il suo migliore amico Seth Cohen, scrivendo: “The O.C. è andato in onda per la prima volta 20 anni fa oggi. Continuo a mostrare foto ai miei figli per dimostrare quanto ero bello un tempo, ma per qualche motivo sembrano non capire“.

Più didascalica è stata Rachel Bilson che condividendo un suo scatto della serie ha scritto semplicemente “Venti“.

La collega Melinda Clarke per celebrare il ventennale ha condiviso su Instagram una foto assieme a Peter Gallagher, interprete di Sandy Cohen, scrivendo: “Aspetta cosa?! Quanti anni abbiamo? #20annioggi #sempregiovani“.

Per chi fosse nostalgico e interessato a un rewatch di The O.C. la serie è attualmente disponibile in tre diversi cataloghi streaming: SkyGo, NOW e Prime Video.

The O.C. ha realizzato in tutto 92 episodi divisi in 4 stagioni tutte ideate da Josh Schwartz.