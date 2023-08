The North Face – T-Shirt da Uomo Half Dome – Maniche Corte

Dal marchio

Una leggenda nata nel ‘66.

The North Face: la parete Nord, la più gelida e difficile da conquistare. Abbiamo aiutato gli esploratori a raggiungere le vette dell’Himalaya, ma la nostra storia inizia su una spiaggia di San Francisco, a North Beach. In questo storico quartiere, Doug e Susie Tompkins non aprirono un semplice negozio: diedero inizio a una rivoluzione.

Esploratori da sempre.

L’esplorazione è la nostra linfa vitale. Definisce chi siamo, i nostri valori e le nostre ambizioni. Da sempre, i nostri design innovativi e le nostre tecnologie sono l’avanguardia dell’esplorazione, non solo del mondo. Anno dopo anno, la nostra missione è spingerci oltre: oltre i confini conosciuti, oltre i nostri limiti. Never Stop Exploring.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 29,8 x 22,6 x 2,8 cm; 500 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 22 dicembre 2020

Produttore ‏ : ‎ The North Face

ASIN ‏ : ‎ B08R6LYBWM

Numero modello articolo ‏ : ‎ NF0A4M8N

Categoria ‏ : ‎ Uomo

Logo Iconico: Sfoggia l’iconico logo The North Face

100% Cotone

Chiusura: Bottone

Lavare in lavatrice

Stile scollo: a punta tonda

Manica corta

35,00€