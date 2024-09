THE NATIONAL: in arrivo il live album “Roma”

I The National hanno annunciato il lancio di "Rome", un doppio album di 21 tracce registrato dal vivo il 3 giugno 2024 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. Questo progetto, mixato da Peter Katis, celebra oltre vent’anni di carriera della band e mostra come ogni canzone abbia preso nuova vita nelle esibizioni dal vivo. "Dovete vedere questa band dal vivo" è un comune mantra riguardo ai The National, e ora "Rome" offre un’assaggio diretto di questa esperienza.

Inoltre, i membri del Cherry Tree fan club potranno acquistare un esclusivo triplo LP colorato, con cinque brani in più, per un totale di 26 canzoni ispirate ai colori della bandiera italiana. Oggi è stato rilasciato anche un EP di quattro brani intitolato "NTL RM EP I", contenente i pezzi più significativi dell’album “Rome”: “I Need My Girl”, “Lemonworld”, “The Geese of Beverly Road” e “Lit Up”.

"Rome" è definito come il documento live definitivo dei The National. Le 21 tracce includono versioni rinnovate di classici amati dalla band, come “Bloodbuzz Ohio”, “Don’t Swallow the Cap” e “Fake Empire”. L’album presenta anche letture più incisive di brani recenti come “Eucalyptus” e “Tropic Morning News”. La scaletta varia dalle serate, con gemme nascoste che emergono e rarità come “Runaway” e “Lit Up”, mentre il bis include l’inno “Mr. November” e la chiusura con “Vanderlyle Crybaby Geeks”.

La tracklist completa dell’album "Rome" include:

Side A

Runaway Eucalyptus Tropic Morning News New Order T-Shirt Don’t Swallow The Cap

Side B

Bloodbuzz Ohio The System Only Dreams In Total Darkness I Need My Girl Lemonworld The Geese of Beverly Road Lit Up

Side C

Alien Humiliation Murder Me Rachael England Graceless

Side D

Fake Empire Smoke Detector Mr. November Terrible Love Vanderlyle Crybaby Geeks

Con il suo mix di brani classici e nuove reinterpretazioni, "Rome" promette di essere un’aggiunta imperdibile alla discografia della band, offrendo ai fan una nuova dimensione dell’esperienza The National.