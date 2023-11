The National 📣 Annunciato il ritorno in Italia della band statunitense con due imperdibili date estive! 📆 2 giugno 2024 | Milano, Carroponte

📆 3 giugno 2024 | Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 🎫 Biglietti in vendita dalle 10 di giovedì 16 novembre su TicketOne.it! Scopri tutti i dettagli su