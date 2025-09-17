The Morning Show 4: il ritorno delle star in America

La serie “The Morning Show” è tra le più apprezzate sia dalla critica che dal pubblico, e vede protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon nei ruoli di due conduttrici di uno famoso show televisivo americano. Dopo il grande successo delle stagioni precedenti, la quarta stagione debutterà il 17 settembre su AppleTV+.

In questa nuova stagione, il cast si arricchisce con volti noti come i premi Oscar Jeremy Irons e Marion Cotillard. Ritornano anche attori affermati, tra cui Billy Crudup, due volte vincitore dell’Emmy, Mark Duplass, Nestor Carbonell e Nicole Beharie, che abbiamo avuto il piacere di intervistare in vista della nuova serie.

La trama di questa quarta stagione si svolge nella primavera del 2024, quasi due anni dopo gli eventi della terza. Con la fusione tra UBA e NBN ormai completata, la redazione deve affrontare nuove sfide, motivazioni nascoste e la complessa ricerca della verità in un’America sempre più polarizzata. In un contesto caratterizzato da deepfake, teorie del complotto e insabbiamenti aziendali, la domanda fondamentale è: di chi ci si può fidare, e come si riconosce ciò che è realmente vero?