The Molotovs: Get A Life

I Molotovs hanno pubblicato il nuovo singolo “Get A Life”, primo estratto dal loro album di debutto “Wasted On Youth”, in uscita il 30 gennaio. Il brano apre il percorso verso il disco e anticipa l’energia diretta e compatta che caratterizza l’intero lavoro.

“Get A Life” è un concentrato di urgenza punk firmato dai fratelli Matt Cartlidge e Issey Cartlidge. Il pezzo definisce fin da subito il tono di un disco che guarda al punk e all’indie classico, mantenendo un approccio immediato e senza filtri. Il testo chiede “Sei pronto a farti portare da qualche parte? Ti do fastidio come una gomma da masticare incastrata tra i capelli?”.

Matt Cartlidge ha spiegato il significato del brano: “‘Get A Life’ è uno di quei pezzi in cui, appena partono i riff iniziali, tutta la stanza impazzisce. una canzone punk. Amiamo i Buzzcocks, i Libertines, i The Horrors, i The Jam, i Sex Pistols e gli Undertones. un brano piuttosto arrabbiato, molto diretto, e non posso dirvi a chi sia rivolto”.

Il singolo arriva dopo i precedenti successi “More More More”, “Today’s Gonna Be Our Day” e “Rhythm Of Yourself”, tutti entrati nella top ten. Nonostante la giovane età, i Molotovs hanno già superato i 600 concerti tra Londra e il resto del mondo, condividendo il palco con i Sex Pistols feat. Frank Carter, i Blondie e i Libertines, oltre ad aver aperto i concerti di Iggy Pop e i The Damned negli Stati Uniti.

Il legame con i club e i piccoli locali resta centrale nel percorso della band. Prima di Natale, il duo ha suonato un concerto speciale di raccolta fondi a Bush Hall, storica venue dell’ovest di Londra, a sostegno del Music Venue Trust. Issey Cartlidge ha commentato: “Bush Hall è molto importante per noi ed eravamo orgogliosi di aver suonato lì, con un’apparizione a sorpresa di Paul Cook dei Sex Pistols, per chiudere la campagna che ha permesso di salvarlo. Ma molti altri locali fondamentali stanno lottando per sopravvivere”.

L’album “Wasted On Youth” sarà disponibile dal 30 gennaio e contiene i brani “Get A Life”, “Daydreaming”, “More More More”, “Come On Now”, “Nothing Keeps Her Away”, “Wasted On Youth”, “Geraldine”, “Newsflash”, “Rhythm Of Yourself”, “Popstar” e “Today’s Gonna Be Our Day”.