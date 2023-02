The Life Science Excellence Show | PNRR e Lifescience: la sfida della digital health – Guarda l’evento

EXCELLENCE CELEBRATION DAYS – IL FESTIVAL DELL’INNOVAZIONE. Dal 2 febbraio 2023 · al 27 febbraio 2023, un doppio appuntamento settimanale ogni lunedì e giovedì dal vivo alle 14:30.

Oggi ultimo appuntamento: PNRR e Lifescience: la sfida della digital health

L’orizzonte, la sfida per tutti, è quello della sanità digitale su cui il PNRR intende investire sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo.

Il PNRR, nelle Missioni che riguardano direttamente o indirettamente la sanità, punta molto sulla prossimità di cura (il territorio) e sulla digitalizzazione (infrastruttura fondamentale di collegamento tra servizi e cittadini). Di come impegna questo le aziende nella proposizione delle proprie mission, dei propri prodotti, del proprio modo di fare ricerca e che ruolo possono avere le stesse aziende per accompagnare queste “rivoluzioni” si parlerà oggi nel corso dell’ultimo Talk dei Life Science Excellence Show, cornice conclusiva dei Life Science Excellence Award, il premio promosso da Sics, Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, nato per riconoscere e far conoscere i migliori progetti che hanno contribuito all’eccellenza e all’innovazione nel settore della salute.

