The Life Science Excellence Show – Empowerment & Engagement del paziente: I nuovi standard di inclusione – Guarda l’evento

Excellence Celebration Days – Il Festival dell’innovazione. Dal 2 febbraio 2023 · al 27 febbraio 2023, un doppio appuntamento settimanale ogni lunedì e giovedì dal vivo alle 14:30. Oggi il quarto appuntamento: Empowerment & Engagement del paziente: I nuovi standard di inclusione.

Empowerment, engagement, consapevolezza, coinvolgimento. Per essere davvero al centro il paziente deve essere coinvolto e deve essere consapevole. Oggi l’approccio al paziente è sempre più personalizzato e la medicina personalizzata richiede necessariamente un ascolto e un coinvolgimento più attento e più stretto del paziente. Il paziente deve poter partecipare ai tavoli in cui si discute della sua salute, alle sperimentazioni cliniche in cui si sviluppano le terapie che poi utilizzerà e deve poter comunicare quali sono i suoi bisogni. Inoltre, la medicina digitale e la telemedicina consentono oggi al paziente di autogestirsi e monitorarsi e qui torniamo al concetto di consapevolezza. Vorrei fare a ognuno di voi una domanda specifica che ci aiuti a delineare meglio il quadro.

GUARDA TUTTI GLI APPUNTAMENTI E GLI INCONTRI