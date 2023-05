The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco da che ora si gioca su Switch

L’attesissimo seguito di Breath of the Wild esce venerdì per la console Nintendo

Mancano poche ore al debutto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo della saga GdR Nintendo che uscirà venerdì 12 maggio su Switch. Dopo un’attesa di quattro anni dal primo annuncio, nel 2019 a Los Angeles, Link torna a muoversi sugli schermi della console con un’avventura che lo porterà a esplorare i cieli di Hyrule con nuove meccaniche di gioco che espandono i suoi poteri. Se la cartuccia sarà disponibile da domattina nei negozi, chi decide di acquistare la versione digitale potrà iniziare a giocare prima, appena le lancette dell’orologio segneranno l’inizio del 12 maggio. In Italia sarà infatti possibile iniziare a giocare alle 00:01 tra giovedì 11 e venerdì 12. Nel frattempo, Nintendo ha avuto una settimana complicata che però non ha compromesso l’hype e il successo di prenotazioni del titolo, vittima di una distribuzione anticipata e illegale sul web, che ha permesso di provare il titolo con largo anticipo rispetto l’uscita grazie agli emulatori per computer.