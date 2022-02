Nintendo ha annunciato che The Legend of Zelda: Majora’s Mask sarà disponibile sul servizio Switch Online Pacchetto aggiuntivo a partire dal 25 febbraio, data in cui i possessori della console ibrida potranno cimentarsi di nuovo nelle avventure di Link su Termina senza costi aggiuntivi. Majora’s Mask è uno dei giochi preferiti dai fan della serie, seguito di Ocarina of Time e uscito nel 2000 su Nintendo 64. Il titolo è poi apparso in diverse riedizioni, compresa una remaster per Nintendo 3DS. La versione che arriva su Switch è quella classica, assolutamente identica all’originale ma con tutte le funzioni tipiche del servizio in abbonamento per giochi classici, come la possibilità di creare punti di ripristino per salvare in qualsiasi momento. Nintendo Switch Online Pacchetto aggiuntivo infatti è un abbonamento che per 39,99 euro annuali offre la possibilità di giocare online in multiplayer e scaricare giochi per NES, SNES, Nintendo 64 e Mega Drive.