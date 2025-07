The Last of Us Parte II Remastered – Edizione Definitiva 2023

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 50,99€ – 39,90€

⭐ Valutazione: 5 / 5

Scopri una Nuova Esperienza di Gioco con The Last of Us Remaster per PS5!

Preparati a immergerti in un’avventura senza pari! Vincitore di oltre 300 premi come Game of the Year, questo capolavoro è stato completamente rivisitato per offrirti un’esperienza straordinaria su console PS5.

Caratteristiche Entusiasmanti:

Nuova Modalità Sopravvivenza Roguelike : Lanciati nell’azione con “Senza ritorno”, una modalità che ti sfiderà come mai prima d’ora!

: Lanciati nell’azione con “Senza ritorno”, una modalità che ti sfiderà come mai prima d’ora! Grafica Rivitalizzata : Grazie a migliorie grafiche significative, il mondo affascinante e pericoloso di The Last of Us ti lascerà senza fiato, con dettagli sorprendenti che ti faranno sentire parte del gioco.

: Grazie a migliorie grafiche significative, il mondo affascinante e pericoloso di The Last of Us ti lascerà senza fiato, con dettagli sorprendenti che ti faranno sentire parte del gioco. Immersione Totale : Il supporto al controller wireless DualSense™ ti porterà al centro dell’azione, facendoti sentire ogni colpo e ogni passo di Ellie e Abby.

: Il supporto al controller wireless DualSense™ ti porterà al centro dell’azione, facendoti sentire ogni colpo e ogni passo di Ellie e Abby. Esplora Nuovi Scenari : Scopri versioni preliminari di tre nuovi ambienti, amplificando la tua curiosità e la tua esplorazione.

: Scopri versioni preliminari di tre nuovi ambienti, amplificando la tua curiosità e la tua esplorazione. Nuova Modalità Libera : Metti alla prova le tue abilità musicali con la modalità chitarra e sfida te stesso nel nuovo Speedrun*!

: Metti alla prova le tue abilità musicali con la modalità chitarra e sfida te stesso nel nuovo Speedrun*! Accessibilità Potenziata: Con l’aggiunta di descrizioni audio e vibrazioni nei dialoghi, il gioco è ancora più inclusivo per tutti.

Vantaggi Pratici:

Integrazione Completa con il Controller: Sperimenta un controllo mai visto prima, con la risposta haptica che rende ogni azione incredibilmente realistica. Storia Espansa per i Fan: Se sei un appassionato di The Last of Us su HBO, avrai l’opportunità di seguire le avventure di Joel ed Ellie cinque anni dopo, per approfondire la loro storia e i loro legami.

Non perderti l’occasione di preordinare il gioco e ricevere integratori esclusivi per sbloccare potenziamenti, come il miglioramento dei caricatori e un manuale di creazione!

Età consigliata: 18+

Data d’uscita: 19 gennaio 2024

Immergiti in questa travolgente avventura e preparati a vivere emozioni indimenticabili!