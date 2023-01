The Last of Us, i server di HBO Max vanno in crash per il primo episodio

In occasione della premiere del 16 gennaio della serie TV tratta dal videogioco The Last of Us, i server della piattaforma che la ospita, HBO Max, sono andati in crash. A causa dei troppi accessi, il servizio è stato interrotto per diverso tempo e molti utenti hanno trovato difficoltà nell’accesso alla app. La serie è scritta da Neil Druckmann di Naughty Dog, il director della celebre saga di videogiochi che recentemente ha visto un remake del primo episodio uscire su PlayStation 5. Il primo episodio dei nove previsti è disponibile in contemporanea con gli USA su NowTV e Sky in lingua originale, ed è stato accolto con entusiasmo dal pubblico, tanto da aver raggiunto un punteggio di 99 su 100 sul celebre aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes. Nei ruoli di Joel ed Ellie ci sono Pedro Pascal e Bella Ramsey, e la storia prende in esame con fedeltà gli avvenimenti del primo videogioco della serie, pubblicato su PS3.