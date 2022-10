The Kolors, scioglimento in vista? Stash tranquillizza i fan

Stash dei The Kolors tranquillizza i fan dopo l’addio di Daniele Mona: la band non si sta sciogliendo.

And then there were two, parafrasando i Genesis. E poi ne rimasero due. Con l’addio di Daniele Mona, percussionista e tastierista del gruppo, i The Kolors perdono un pezzo importante e, secondo qualcuno, iniziano a “scricchiolare”. L’uscita del musicista dal gruppo al termine di un tour lunghissimo e fortunato ha fatto preoccupare molti fan. Normale che siano circolate voci di un possibile scioglimento per il gruppo, ma a tranquillizzare i fan ci ha pensato Stash, che ha voluto spiegare la situazione lanciando anche un indizio sul futuro del gruppo.

I The Kolors non si sciolgono: parola di Stash

L’avventura di Daniele Mona con i The Kolors per il momento è terminata. Lo ha annunciato lo stesso musicista, fondamentale per il sound anni Ottanta della band, con un lungo e commovente post pubblicato sui social, senza alcuna voglia di polemizzare. Per qualcuno, questo addio è l’anticipazione di una rottura da parte del gruppo, ma a mettere in chiaro come stanno le cose ci ha pensato il leader della band, Stash Fiordispino.

Stash Fiordispino

“Tranquilli ragazzi, non ci stiamo sciogliendo“, ha assicurato il cantante e chitarrista, lanciando l’hashtag #TheKolorsPowerTrio e spiegando che adesso torneranno alla classica formazione rock chitarra, basso e batteria. Nel suo messaggio ha infatti taggato il batterista Alex Fiordispino e il bassista Dario Jacuzzi. Insomma, piccoli indizi che potrebbero portare anche a un cambiamento nel sound della band napoletana.

Il successo dei The Kolors

Fondati a Milano nel 2009, pur essendo tutti campani, i The Kolors, dopo aver vissuto una prima parte di carriera come resident band del locale Le scimmie della città meneghina, hanno trovato il grande successo nazionale partecipando ad Amici di Maria De Filippi nel 2015. Da allora non si sono più fermati, hanno debuttato a Sanremo nel 2018 e hanno conquistato tantissimi singoli rilanciando il sound anni Ottanta nella musica italiana, soprattutto con canzoni come Pensare male, Non è vero e Cabriolet panorama.

Grandi successi che potrebbero essere ormai parte del passato. Con la nuova formazione chissà che il gruppo non possa scegliere infatti di rinfrescare la propria immagine e puntare su altre atmosfere musicali.