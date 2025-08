The Jackal commentano le vacanze nel reality Holiday Crush

Il mondo del reality show italiano si arricchisce di una nuova proposta entusiasmante. Prime Video ha svelato il trailer e il poster di Holiday Crush, un programma che vede i famosi The Jackal, composto da Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello, commentare con ironia le avventure di un gruppo di giovani in cerca della vacanza perfetta.

Il nuovo reality, che debutterà il 4 settembre in esclusiva sulla piattaforma, è diretto da Tommaso Deboni e offre sei episodi ricchi di situazioni esilaranti e momenti di crescita personale. Grazie all’assistenza di un travel planner e di una spiritual coach, i protagonisti affronteranno sfide emotive e imprevisti lungo il loro viaggio.

In questo spettacolo, i The Jackal non solo osserveranno le esperienze dei ragazzi, ma si immergeranno in commenti dissacranti e divertenti, rendendo ogni episodio un mix incalzante di emozioni. Ospiti speciali come Emma Galeotti, La Pina & Diego e Cristina D’Avena si uniranno al gruppo, arricchendo ulteriormente l’esperienza con la loro presenza.

Holiday Crush promette di catturare l’attenzione del pubblico con il suo approccio fresco e diretto, offrendo un intrattenimento unico. Tutti gli abbonati Amazon Prime potranno godere di questa novità, che si aggiunge a una serie di vantaggi come spedizioni rapide e offerte esclusive.