The Jackal commentano le vacanze da sogno in Holiday Crush

Il mondo del gossip si riempie di novità interessanti, soprattutto quando protagonisti amati come i The Jackal entrano in gioco. I famosi comici, freschi del successo con la loro serie “Pesci Piccoli”, si preparano a lanciarsi in una nuova avventura su Prime Video.

Dal loro comodo divano, il quartetto composto da Fabio Balsamo, Gianluca Fru, Aurora Leone e Ciro Priello commenterà “Holiday Crush”, un originale show ambientato in Sud Africa. Qui, un gruppo di ragazzi vivrà una vacanza da sogno, esplorando non solo divertimento e avventura, ma anche profondi momenti di introspezione grazie a un travel planner e a una spiritual coach.

Durante il programma, i partecipanti saranno messi alla prova e affronteranno imprevisti che metteranno a nudo le loro emozioni e relazioni. Al fianco dei The Jackal, importanti ospiti come Emma Galeotti, La Pina, Diego e Cristina D’Avena offriranno commenti esilaranti sulle disavventure del gruppo, rendendo ogni episodio un mix imperdibile di ironia e divertimento.

Diretto da Tommaso Deboni e con un team di autori di talento, “Holiday Crush” sarà disponibile su Prime Video dal 4 settembre 2025. Con tutti questi ingredienti, non c’è dubbio che il programma diventerà un vero e proprio tormentone sui social!