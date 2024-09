The Italian Sea Group: EBITDA e ricavi in crescita nel semestre. Confermata guidance 2024

The Italian Sea Group ha chiuso il primo semestre del 2024 con ricavi consolidati di 189,4 milioni di Euro, in crescita del 14,2% rispetto ai 165,9 milioni di Euro dello stesso periodo del 2023. L’EBITDA è aumentato a 32,4 milioni di Euro, con un incremento del 19% rispetto ai 27,3 milioni dell’anno precedente, e presenta un EBITDA Margin del 17,1%, superiore al 16,4% del primo semestre del 2023. Anche l’EBIT ha visto una crescita significativa, raggiungendo 26,8 milioni di Euro, un aumento del 23,5% rispetto ai 21,7 milioni di Euro del primo semestre 2023, riportando un margine sui ricavi del 14,2%, in aumento rispetto al 13,1% precedente.

Il Risultato Netto di Gruppo è stato particolarmente positivo, ammontando a 29,0 milioni di Euro, con una crescita del 113,4% rispetto ai 13,6 milioni del primo semestre del 2023. Tuttavia, l’indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2024 si attesta a 33,6 milioni di Euro, un incremento significativo rispetto a una Posizione Finanziaria Netta di 1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2023.

Il portafoglio ordini, o Order Book, che rappresenta il valore complessivo dei contratti in essere per yacht nuovi e in Refit non ancora consegnati, al 30 giugno 2024 è salito a 1,323 miliardi di Euro, confermando il buon andamento dell’azienda. Alla luce dei risultati ottenuti, la Società ha confermato la Guidance per il 2024, prevedendo ricavi tra 400 e 420 milioni di Euro e un EBITDA Margin compreso tra il 17,0% e il 17,5%.

Giovanni Costantino, fondatore e Amministratore Delegato di The Italian Sea Group, ha espresso soddisfazione per la crescita dei ricavi, dell’EBITDA e dell’utile netto. Ha anche sottolineato con orgoglio l’ammissione della società al segmento STAR, un traguardo che testimonia il rispetto di criteri rigorosi di trasparenza, governance e solidità finanziaria. Questo riconoscimento consentirà alla compagnia di aumentare la propria visibilità nei mercati finanziari internazionali e di rafforzare l’impegno nei confronti degli azionisti e degli stakeholder.