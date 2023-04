The Italian Sea Group acquisisce la storica falegnameria Celi

– The Italian Sea Group, operatore globale nella nautica di lusso, ha concluso in data odierna l’acquisizione del 100% delle quote di CELI, Società di alta ebanisteria.

L’integrazione della falegnameria Celi, della sua preziosa esperienza e della sua importante capacità produttiva, garantisce a TISG un’ulteriore crescita del proprio know-how interno, ed è coerente con la strategia della Società, che da tempo internalizza le attività della filiera produttiva con maggiore valore aggiunto.

Tale strategia – spiega una nota – permette a TISG di incrementare il proprio controllo sul timing e sulla qualità di tali attività, nonché sulla gestione dei costi e dei budget, a supporto della profittabilità del Gruppo.

Le competenze e la capacità produttiva di Celi, combinate con il brand e le attività commerciali di The Italian Sea Group, daranno alla Società l’opportunità di espandere il proprio business anche nell’extra-settore, affacciandosi all’industria dell’edilizia di alta gamma e dell’hospitality di lusso.

In linea con la propria strategia di sviluppo, TISG pianifica di effettuare investimenti volti a raddoppiare la capacità produttiva di Celi già dal 2024, in previsione delle importanti opportunità di crescita del business.

L’acquisizione, infatti, rappresenta il primo step del nuovo progetto di espansione “TISG NEW ERA”, che prevede anche un ulteriore ampliamento degli uffici nell’Headquarter di Marina di Carrara per una superficie totale di circa 2.000 mq, con l’obiettivo finale di creare un’innovativa e completa experience del mondo TISG dedicata agli Armatori.