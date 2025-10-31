The Hub di Mestre: innovazione e cultura digitale in crescita

A Mestre è stata inaugurata “The Hub”, uno spazio innovativo dedicato alla cultura digitale, situato tra Corte Legrenzi e via Rosa. Questo nuovo centro, che si estende su oltre 500 metri quadrati, è concepito come un laboratorio per imprese e una risorsa per la comunità. Dopo un periodo di test con eventi, The Hub offrirà attività formative a scuole, studenti, disoccupati e artigiani a partire da novembre.

L’assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini, ha spiegato che The Hub si propone come un modello di rigenerazione urbana, unendo tecnologia, creatività e sostenibilità. Questo spazio non è solo un coworking, ma un punto di incontro per attività rivolte a bambini e terzo settore. Tra le sue aree fondamentali c’è una grande sala vetrata, adatta per corsi ed eventi, e un laboratorio Fablab, dedicato a progetti pratici per giovani e adulti.

Alberta Menegaldo, presidente di Prossimi Ets, ha illustrato l’intensa programmazione di eventi già realizzati e la varietà di professionisti già attivi nel coworking.

A novembre partiranno corsi sul fabbricazione digitale e attività gratuite per le scuole, affiancati da residenze creative per artigiani in collaborazione con enti europei. Un “Programma pubblico” sarà anche istituito, con eventi su argomenti come sostenibilità e innovazione sociale, supportato da una campagna di crowdfunding. Andrea Boscolo, co-fondatore di Fablab Venezia, ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento della società civile per la realizzazione di queste iniziative.

