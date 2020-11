“Raffaella Carrà: la pop star italiana che ha insegnato all’Europa la gioia del sesso”. Si intitola così il lungo e sentito omaggio che il quotidiano inglese ‘The Guardian’ dedica alla diva italiana in occasione della presentazione in tre importanti festival (Tallinn Black Nights film festival, festival internazionale del cinema di Almería e Torino Film festival) di ‘Explota Explota’ (titolo inglese ‘My Heart Goes Boom!’) commedia musicale sulle note dei grandi successi di Raffaella Carrà, opera prima del regista uruguaiano Nacho Álvarez, girato nel gennaio scorso tra Madrid, Pamplona e Roma e coprodotto da Spagna (Tornasol) e Italia (Indigo Film).

Fonte