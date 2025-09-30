21 C
The Great Flood: il nuovo film sudcoreano su Netflix

Da StraNotizie
The Great Flood: il nuovo film sudcoreano su Netflix

In arrivo su Netflix un film attesissimo: “The Great Flood”. Questa pellicola fantascientifica sudcoreana promette di catturare l’immaginazione del pubblico, proiettandolo nell’ultimo giorno della Terra e ponendo interrogativi su ciò che accadrà e sulla speranza per l’umanità.

Il film è ambientato in un condominio inondato da un’imponente alluvione, dove un gruppo di persone lotta per sopravvivere mentre cerca di mantenere viva una tenue speranza. Il mix di dramma, azione e sci-fi si propone di offrire uno sguardo profondo sulle sfide dell’umanità di fronte a una catastrofe.

Il cast include attori di fama come Park Hae-soo, noto per i suoi ruoli in “Squid Game” e “La casa di carta Corea”, e Kim Da-mi, celebre per “Our Beloved Summer”. Entrambi promettono performance coinvolgenti che arricchiranno la narrazione del film.

“The Great Flood” sarà disponibile su Netflix a partire dal 19 dicembre. Gli appassionati di cinema possono già prepararsi a vivere un’esperienza intensa e emozionante, in attesa del teaser trailer, che anticipa le atmosfere drammatiche e avvincenti che caratterizzeranno la storia.

