The great communicator BANKSY

📣 Trieste si prepara ad ospitare quella che è già considerata come la mostra più completa mai organizzata in Italia sul misterioso writer di Bristol: “La grande mostra di Banksy – The Great Communicator Banksy – Unauthorized exhibition”! ✨

📆Dal 25 novembre 2022 al 10 aprile 2023 | Salone degli Incanti, Trieste

🎫Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: