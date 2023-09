The Ferragnez Sanremo Special, Chiara Ferragni e Fedez: "Io tradita", "Ho rovinato tutto"

“Mi sono sentita tradita”. Chiara Ferragni, Fedez e il bacio con Rosa Chemical nell’ultima serata di Sanremo 2024. Il ‘caso’ è al centro dell’episodio The Ferragnez, Sanremo Special in uscita su Amazon Prime oggi 14 settembre. L’episodio ripercorre la settimana sanremese tra attese, dubbi, paure e (tante lacrime). Il conto alla rovescia è scandito dall’emozione e dalla tensione che crescono: “Ce la puoi fare”, si dice Ferragni. “E’ normale non sentirsi all’altezza, ma ce la farai”. “Mi sono preparata per tanto tempo, ci ho messo tanta energia negli ultimi 8 mesi”, ripete prima dello sbarco a Sanremo, dove la coppia vive separata. Chiara Ferragni con il suo team, Fedez impegnato con il podcast Muschio Selvaggio.

Arriva il momento del debutto, preceduto da una conferenza stampa ‘complicata’: “Vogliono tutti provare a demolirmi. Aspettano tutti un passo falso”, dice lei, osservata speciale. Il debutto sul palco dell’Ariston, la prima ‘discesa’ e poi il monologo, letto indossando l’abito nude look: esame superato, mentre la famiglia da casa assiste allo show riprendendo la tv con il cellulare. “E’ stato bellissimo”, dice Chiara Ferragni esultando al telefono prima con Amadeus e poi con Gianni Morandi per il risultato record della prima serata: “Ora appuntamento a sabato”.

I riflettori si spostano su Fedez, protagonista di un’esibizione sulla nave in rada a Sanremo: il rapper scatena polemiche con un freestyle che attacca membri del governo, l’effetto dirompente è garantito. “Mi piace buttarmi nel fuoco”, dice lui, impegnato anche nella serata dei duetti con gli Articolo 31. Arriva l’ultima serata del Festival, con Chiara Ferragni impegnata come coconduttrice canonica. Tocca a Rosa Chemical, undicesimo cantante in gara: il bacio con Fedez e un rapporto sessuale mimato, polemiche e critiche, una bufera che travolge la coppia. “Non ero in bolla, ero completamente fuori di me. Non ero lucido”, ricostruisce lui. “Non lo possiamo portare da nessuna parte…”, l’amara riflessione di Chiara Ferragni dietro le quinte, che a freddo analizza tutto: “Ero agitata per quello che poteva fare. Gli ho chiesto di essere lì per me, di applaudirmi. Mi ha detto di sì, non è stato così. Da artista può fare quello che vuole. Come compagno e partner di vita, volevo il suo supporto. Mi dispiace, chi doveva tranquillizzarmi mi ha messo più paura. Ci sono rimasta doppiamente male, perché ne aveva parlato prima”, dice riferendosi alla chiacchierata tra Fedez e Rosa Chemical durante una puntata di Muschio Selvaggio.

“Ero arrabbiata, triste, delusa. Non volevo essere incazzata con me stessa, non me lo meritavo”, aggiunge. Tensione alle stelle alla fine della serata: Chiara Ferragni brinda con la famiglia e il suo team, il marito non vuole partecipare. “Puoi stare con me? Non farmi questo in questo momento”, chiede lei. “Voglio solo andare via”, risponde lui. L’episodio viene discusso a casa un mese dopo: “Era uno dei momenti più alti della tua carriera, una delle esperienze più intense. Te l’ho rovinata”, il mea culpa. “Mi sono sentita tradita. Poteva fare qualsiasi cosa, gli avevo chiesto di essere solo uno spettatore: non è successo”, riassume lei.