The Ferragnez, la coppia dice no ai soldi del Qatar: ecco perché

La famiglia Ferragnez non smette mai di far parlare di sé. In questi ultimi giorni i nomi di Chiara Ferragni e Fedez stanno tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Il rappers ha rivelato di aver rifiutato l’invito ai Mondiali di calcio in Qatar. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda.

Chiara Ferragni e Fedez utilizzano moltissimo le loro pagine social per condividere momenti non solo della propria vita lavorativa ma anche quelli privati. Qualche giorno fa, durante una diretta Instagram, Fedez ha fatto una rivelazione che sta facendo il giro dei giornali di gossip.

Nel dettaglio, il marito di Chiara Ferragni ha confessato che lei e sua moglie sono stati invitati ai Mondiali di calcio in Qatar. I Ferragnez, però, hanno deciso di declinare l’invito, rinunciando dunque ai soldi, per motivi ben precisi. Queste sono state le parole di Fedez a riguardo:

Ci avrebbero pagato per andare in Qatar, abbiamo detto di no […] Vedere fashion icon mette un po’ tristezza […] Si parla tanto di diritti e poi… anche brand italiani che poi si sono esposti, non ha senso vederli lì. Non ha molto senso secondo me.

Stando alle parole del rapper, dunque, i Ferragnez hanno detto ‘no’ all’invito dei Mondiali in Qatar in quanto la loro partecipazione avrebbe significato andare contro quei valori per i quali ogni giorno la coppia si batte. Ma le dichiarazioni di Fedez non sono finite qui. La diretta Instagram è poi continuata con alcune rivelazione che stanno facendo il giro dei principali giornali di gossip.

Il marito di Chiara Ferragni ha poi affermato di essere rimasto stupito nel vedere molti influencer sponsorizzare e partecipare ai Mondiali in Qatar solamente per intascare qualche soldo. Come replicheranno i vari influencer alle parole dei Ferragnez? Non ci resta che scoprilo nei prossimi giorni.