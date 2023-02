The Ferragnez in crisi dopo il Festival di Sanremo? L’indiscrezione

Il Festival di Sanremo è ormai giunto al termine e Chiara Ferragni, co-conduttrice di questa 73esima edizione, è stata promossa a pieni voti. In queste ultime ore i nomi dei Ferragnez stanno occupando le pagine dei principali giornali di gossip per uno scoop che non è di certo passato inosservato. L’imprenditrice digitale e suo marito sono in crisi? Scopriamo insieme cosa sta succedendo.

Stando alle ultime indiscrezioni pare che Chiara Ferragni e Fedez stiano vivendo dei giorni di crisi. E gli indizi social confermerebbero tutte le voci in circolazione in queste ore. Dopo il loro ritorno a Milano, infatti, i Ferragnez sono quasi scomparsi dai social e tutti non hanno potuto fare a meno di notare in un post condiviso dall’imprenditrice digitale una vera e propria frecciatina nei confronti del marito.

Dopo il ritorno da Sanremo Chiara Ferragni ha condiviso alcune Instagram Stories in cui ha ringraziato tutti coloro che l’hanno sostenuta e accompagnata in questa meravigliosa avventura. Dalla famiglia, ai suoi collaboratori, al make- up artist… l’imprenditrice digitale ha voluto dedicare un dolce pensiero ad ognuno di loro.

Grande assente nei ringraziamenti fatto dalla fashion blogger è Fedez del quale ormai non si ha nessuna traccia sui social. Tutti questi indizi farebbero dunque pensare che il ritorno a casa dei Ferragnez dopo il Festival di Sanremo non sia stato del tutto rose e fiori.

I Ferragnez hanno litigato a causa del bacio tra Fedez e Rosa Chemical? L’indiscrezione

Alla base del litigio tra Chiara Ferragni e Fedez ci sarebbe il bacio che il rapper ha scambiato con Rosa Chemical durante l’ultima sera del Festival di Sanremo.

Nonostante le voci in circolazione i diretti interessati sono rimasti in silenzio ed hanno deciso di non commentare ancora il gossip che circolano sul loro conto in queste ore. Visto che nessuno si è ancora espresso a riguardo, si tratta al momento di notizie infondate.