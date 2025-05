The Divine Comedy: Concerto a Milano – Febbraio 2026

The Divine Comedy torna sulla scena musicale dopo sei anni di silenzio dal progetto “Office Politics” (2019). Il gruppo capitanato da Neil Hannon annuncia l’uscita del tredicesimo album, “Rainy Sunday Afternoon”, prevista per il 19 settembre 2025. Il disco, registrato agli Abbey Road Studios, è anticipato dal singolo “Achilles”, che presenta arrangiamenti eleganti e un pianoforte protagonista, accompagnati da un umorismo leggermente noir.

Hannon descrive l’album come “intimo e sofisticato”, con elementi di “pioggia scozzese e tè caldo”. In preparazione dell’uscita, la band intraprenderà un tour europeo, con un’unica tappa in Italia: il 25 febbraio 2026, presso i Magazzini Generali di Milano.

Fonte: www.newsic.it