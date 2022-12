The Data Appeal Company, accordo con modefinance su valutazione rischio credito

– The Data Appeal Company, società del gruppo Almawave attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics, ha siglato una partnership con modefinance, fintech specializzata nella valutazione del rischio di credito delle aziende e agenzia di rating, per integrare gli alternative data nei processi di analisi.

I dati alternativi, che comprendono informazioni reputazionali e territoriali, forniti dalla società del gruppo Almawave vanno ad arricchire le fonti della piattaforma proprietaria di modefinance Tigran, soluzione “Rating-as-a-service” in grado di automatizzare e digitalizzare i processi di analisi e valutazione del credito.

“Questo accordo permette di avvicinarci ulteriormente al mondo Banking&Finance, fornendo dati rilevanti per lo sviluppo di soluzioni sempre più innovative e aggiornate – ha commentato Mirko Lalli, CEO di The Data Appeal Company e Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave – Attraverso un partner strategico come modefinance, infatti, metteremo a disposizione un dataset molto ricco di informazioni relative a PMI italiane ed estere, dal punto di vista territoriale e reputazionale”.

“Questa collaborazione è per noi altamente significativa perché affina ulteriormente i nostri processi di analisi – ha dichiarato Mattia Ciprian, CEO di modefinance – La combinazione di raccolta e analisi di dati tradizionali e alternativi digitali rappresenta infatti un elemento cruciale per una fotografia davvero reale delle singole realtà, elemento indispensabile per una corretta valutazione del rischio di credito”.