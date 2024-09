THE CURE presenta il nuovo singolo “ALONE”

Finalmente! È uscito il nuovo singolo dei The Cure, intitolato “Alone”, che anticipa il loro nuovo album dal titolo “SONGS OF A LOST WORLD”, in uscita il 1° novembre. Questo sarà il 14° album in studio della band, il primo dopo ben 16 anni. Durante il recente tour “Shows of a Lost World”, che ha visto la partecipazione di oltre 1 milione e 300 mila spettatori in 33 Paesi, sono stati eseguiti dal vivo alcuni brani dell’album.

Il singolo “Alone” è stato l’apripista di ogni concerto e ora è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Con una durata di oltre sei minuti, il brano inizia con un intro di tre minuti e trenta, seguito dalla voce di Robert Smith che incalza con la frase “This is the end!”. Come è tipico per la band, il pezzo è carico di emozione e teatralità. Smith ha descritto “Alone” come il brano che ha dato avvio all’intero progetto discografico, sottolineando come abbia avvertito immediatamente che doveva essere la canzone d’apertura dell’album. Ha lavorato sul concetto di “essere soli” e, dopo aver finito la registrazione, ha richiamato alla mente la poesia “Dregs” del poeta Ernest Dowson, realizzando così che la canzone e l’album erano diventati reali.

Per quanto riguarda l’album, “SONGS OF A LOST WORLD” è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, con la produzione e il mixaggio effettuati dallo stesso Smith insieme a Paul Corkett. La band comprende Robert Smith alla voce e alle chitarre, Simon Gallup al basso, Jason Cooper alla batteria, Roger O’Donnell alle tastiere e Reeves Gabrels alla chitarra. L’intero lavoro è stato registrato ai Rockfield Studios in Galles. Il concept dell’album è stato ideato da Smith, mentre il design della copertura è stato curato da Andy Vella. La cover presenta una scultura di Janes Pirnat del 1975 dal titolo “Bagatelle”.

“SONGS OF A LOST WORLD” è disponibile per il pre-order in vari formati, inclusi CD e LP, con edizioni esclusive in vendita su piattaforme selezionate e con la possibilità di accedere a gadget esclusivi per gli acquirenti. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il loro sito ufficiale e i profili social.