The Cure, la scaletta dei concerti 2022: tutte le canzoni

The Cure, la scaletta dei concerti in Italia della band di Robert Smith nel 2022: tutte le canzoni che suoneranno.

Andare a un concerto dei The Cure durante la notte di Halloween. Cosa volere di più? Non perché Robert Smith e compagni facciano paura, anzi. Non stiamo certo parlando di una band shock rock, ma di quello che probabilmente è il principale gruppo d’ispirazione gotica della storia, questo sì. Non a caso, il live della formazione a Bologna, primo di quattro date italiane nell’ambito del loro tour, ha fatto rinascere la Cure-mania nel nostro Paese, se mai si fosse sopita. Scopriamo insieme le canzoni della scaletta di questi concerti.

The Cure in tour nel 2022

Anno di ritorno dal vivo per i Cure, attesi a settimane dall’uscita di un nuovo attesissimo album. Sulle scene da ormai oltre quarant’anni, Smith e compagni continuano a rappresentare l’emblema di un rock d’autore, quasi ambientale, ma tetro, oscuro, decisamente dark. Quel genere che li ha resi precursori di una sottocultura che si è poi sviluppata anche lontano dalle loro figure.

Concerto

Dopo aver emozionato i fan bolognesi, si sono ripetuti a Firenze e adesso sono pronti a chiudere il loro breve tour italiano con le ultime due date: il 3 novembre si esibiranno alla Kioene Arena di Padova, mentre il giorno dopo saranno protagonisti al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

La scaletta dei concerti dei Cure

Parlare di una possibile scaletta con i Cure non è certo semplice, visto il loro repertorio straordinario, formato da hit radiofoniche ma anche da tante canzoni diventate di culto tra i loro fan. Possiamo però prendere spunto da quanto ascoltato nei loro ultimi tour europei e nelle prime date italiane per poter avere un’idea più chiara.

Anche se la setlist potrebbe subire delle variazioni, dovrebbero essere queste le canzoni presentate dalla band in questo tour:

– Alone

– Pictures of You

– Closedown

– A Night Like This

– Charlotte Sometimes

– Lovesong

– And Nothing Is Forever

– Cold

– Burn

– Fascination Street

– Push

– Play for Today

– A Forest

– Shake Dog Shake

– From the Edge of the Deep Green Sea

– Endsong

– I Can Never Say Goodbye

– The Figurehead

– Plainsong

– Disintegration

– Lullaby

– The Walk

– Friday I’m in Love

– Close to Me

– In Between Days

– Just Like Heaven

– Boys Don’t Cry