La quarta stagione di The Crown è piaciuta a tutti tranne alla Royal Family, al Governo Britannico ed al fratello maggiore di Lady Diana.

Tutti i sopracitati hanno dato alla serie di Netflix della fiction sottolineando come molti aspetti siano lontani dalla realtà dei fatti e che di realtà ne esistono due: quella vissuta da Carlo e Diana e quella riscritta e romanzata dagli sceneggiatori di The Crown.

Se Emma Corrin (la Lady D nella serie) ha preso le parti di Netflix, Helena Bonham Carter (la Principessa Margaret) ha dato ragione ai detrattori sottolineando come molte scene che ha recitato siano state molto romanzate.

Ecco quello che ha dichiarato nei giorni scorso il segretario alla Cultura del Regno Unito, Oliver Dowden:

“È fiction, pura fiction, quindi, come per altre produzioni televisive, Netflix dovrebbe essere molto chiara sin dall’inizio con il proprio pubblico. Senza l’avviso temo che una generazione di telespettatori che non ha vissuto questi eventi possa scambiare la finzione per fatti realmente accaduti”.