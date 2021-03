Molti fan di The Crown si chiedono se la famiglia reale abbia visto o meno la serie. Fino ad oggi sapevamo che William non aveva apprezzato la ricostruzione di alcuni eventi narrati nel telefilm, adesso però Harry e Meghan hanno confermato di aver visto (almeno in parte) lo show di Netflix.

Durante la lunga chiacchierata con Oprah, il Principe ha rivelato che la sua famiglia ha amato e accettato da subito Meghan, ma ha poi aggiunto che qualcosa è cambiato quando loro due sono stati in viaggio in Australia ed hanno fatto un bagno di folla. Harry sostiene che una cosa simile sia accaduta a sua madre e anche in quel caso dopo un viaggio in Australia, episodio che viene raccontato nella quarta stagione di The Crown.

“All’inizio la mia famiglia ha accolto Meghan in maniera splendida. Ma è davvero cambiato tutto dopo il tour in Australia. Dopo il nostro tour nel Pacifico meridionale. Questo è stato il nostro primo tour. È stata anche la prima volta che la famiglia ha visto quanto sia incredibile mia moglie al lavoro. E questo ha riportato alla mente ricordi. Vorrei che loro imparassero dal passato. Se mi riferisco al viaggio di mia madre in Australia che si vede nella quarta stagione di The Crown? Sì, comunque abbiamo visto quella serie, una parte almeno. Proprio come mia madre anche Meghan ha stabilito un contatto meraviglioso con la gente. Lei è una delle migliori risorse per il Commonwealth che la famiglia avrebbe mai potuto desiderare”.

La regina dopo aver visto l’ennesima rivelazione del nipote e della moglie…

Oprah ha gettato l’amo: guardano «The Crown». #HarryMeghanTv8 — Mario Manca (@MarioManca) March 9, 2021

Sembrava tutto bello e radioso, ma spenti i riflettori non era così. Chi ha visto The Crown ne sa qualcosa. #HarryMeghanTV8 pic.twitter.com/L7AeUElXHa — Andrea Dianetti (@AndreaDianetti) March 9, 2021

🤯 WOW – This scene from “The Crown” perfectly sums up The Royal Family & corroborates everything Meghan Markle & Prince Harry said throughout their interview with Oprah… #HarryandMeghanonOprah #TheCrown #HarryandMeghan pic.twitter.com/xRLMDdJO47 — WellTheTruthIs (@truth_well) March 8, 2021

The Crown, il viaggio in Australia.