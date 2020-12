La quarta stagione di The Crown ha creato dei malcontenti sia fra la Royal Family sia fra i rappresentanti del Governo britannico dato che – secondo quanto riportato da Variety – avrebbero chiesto ufficialmente a Netflix di informare il pubblico ad ogni puntata che la storia raccontata sia “pura fiction”.

Il segretario alla Cultura del Regno Unito, Oliver Dowden, avrebbe infatti richiesto a Netflix di inserire un avviso iniziale ad ogni puntata, in modo che nessuno possa pensare che la trama contenga fatti realmente accaduti.

In un’intervista con il portale Daily Mail, Oliver Dowden ha dichiarato:

“È fiction, pura fiction, quindi, come per altre produzioni televisive, Netflix dovrebbe essere molto chiara sin dall’inizio con il proprio pubblico. Senza l’avviso temo che una generazione di telespettatori che non ha vissuto questi eventi possa scambiare la finzione per fatti realmente accaduti”.