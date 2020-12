The Crown, che continua ad ottenere consensi dalla critica, non piace proprio ai diretti protagonisti dato che sia la Royal Family che il Governo britannico si sono scagliati contro la serie di Netflix.

A ruota anche il fratello di Lady Diana, Charles Spencer, non ha rilasciato delle belle parole. Anzi.

Intervenuto a Love Your Weekend with Alan Titchmarsh, il fratello di Lady Diana ha rivelato di essersi sentito a disagio a vedere la quarta stagione di The Crown, che racconta proprio la storia fra Carlo e Diana con Camilla sempre dietro l’angolo.

“Mi hanno chiesto se potevano filmare ad Althorp e io ovviamente ho detto di no”, ha spiegato Charles Spencer, riferendosi alla casa di famiglia nel Northamptonshire, in Inghilterra. “La mia preoccupazione è che le persone vedono uno show del genere e dimenticano che si tratta di finzione. Ci sono americani che mi hanno detto di aver guardato The Crown come se avessero partecipato ad una lezione di storia. Ebbene, non l’hanno fatto”.

Spencer ha poi aggiunto:

“Ci sono molte congetture e molte invenzioni. Puoi confrontarle con i fatti, ma quello che emerge non sono i fatti reali. Diana? Sento che è mio dovere difenderla quando posso. Mi ha reso, ad esempio, tutore dei suoi figli, quindi percepisco la fiducia che mi ha trasmesso. Siamo cresciuti insieme e quando cresci con qualcuno per te rimarrà sempre quella persona, non importa cosa le succede dopo. Quindi sì, sento di dover onorare sempre la sua memoria”.

FONTE | MoviePlayer