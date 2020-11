C’è un topo a Buckingham Palace o questo, almeno, è quello che abbiamo potuto vedere nel terzo episodio del quarto capitolo di The Crown, da pochi giorni disponibile su Netflix.

La quarta stagione di The Crown è tutta incentrata sul rapporto fra Carlo e Diana che coronano la favola d’amore con il fantasma (fin troppo presente) di Camilla, dando vita a quello che è sempre stato un triangolo che ha riempito le prime pagine dei rotocalchi di tutto il mondo.

La stagione è molto piaciuta, anche se molti si sono riversati sui social per commentare proprio il cameo del topo che è apparso (probabilmente per errore) in una scena a Buckingham Palace con protagonista Marion Bailey nei panni della Regina Madre.

Una scena d’intermezzo, che anticipa il momento in cui Carlo comunica alla famiglia il suo fidanzamento con Diana.



The Crown 4, un topo a Buckingham Palace: la risposta di Netflix

“Qualcun altro ha notato il topo passeggiare vicino la regina madre nell’episodio 3?” – ha chiesto un utente su Twitter, ricevendo la risposta di Netflix che ironicamente ha cinguettato – “Miglior guest star in una serie drama?“.

Ecco il tweet: