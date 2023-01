The Celebration Tour: quanto guadagnerà Madonna con la vendita di tutti i biglietti

Quando si tratta di tour Madonna non ha rivali (almeno nel mondo delle popstar) e riesce a mettere su degli spettacoli meravigliosi. La Ciccone è tra le cantanti che hanno incassato di più con i suoi show (solo con lo Sticky & Sweet è arrivata a quota 408 milioni) e non farà eccezione con il nuovo The Celebration Tour. Secondo Billboard i 65 spettacoli della regina del pop tra nord America ed Europa arriveranno ad un incasso totale di circa 130/140 milioni di dollari.

“Il The Celebration Tour è arrivato a 65 date, ma visto l’alta domanda potrebbe aumentare e inoltre lo show potrebbe toccare anche il sud America e l’Oceania. Le previsioni di vendita parlano di più di 800.000 biglietti venduti, le vendite ad oggi sono oltre 600.000 biglietti con quasi 40 date sold out e le altre che lo saranno presto. Gli incassi totali (visto l’aumento dei prezzi rispetto ai tempi pre pandemia) porterebbe ad un incasso totale dai 130 ai 141 milioni di dollari”.

Madonna sold 600,000 tickets of her “The Celebration Tour” on the first day. According to Billboard estimates, the legend will earn more than $100 million from the tour. pic.twitter.com/oYMCKqR3TU — Pop Tingz (@ThePopTingz) January 23, 2023

The Celebration Tour: date americane.

July 15, 2023 – Vancouver, BC Rogers Arena

July 18, 2023 – Seattle, WA Climate Pledge Arena

July 19, 2023 – Seattle, WA Climate Pledge Arena

July 22, 2023 – Phoenix, AZ Footprint Center

July 25, 2023 – Denver, CO Ball Arena

July 27, 2023 – Tulsa, OK BOK Center

July 30, 2023 – St. Paul, MN Xcel Energy Center

August 02, 2023 – Cleveland, OH @ Rocket Mortgage Fieldhouse

August 05, 2023 – Detroit, MI Little Caesars Arena

August 07, 2023 – Pittsburgh, PA PPG Paints Arena

August 09, 2023 – Chicago, IL United Center

August 10, 2023 – Chicago, IL United Center

August 13, 2023 – Toronto, ON Scotiabank Arena

August 14, 2023 – Toronto, ON Scotiabank Arena

August 19, 2023 – Montreal, QC Centre Bell

August 20, 2023 – Montreal, QC Centre Bell

August 23, 2023 – New York, NY Madison Square Garden

August 24, 2023 – New York, NY Madison Square Garden

August 26, 2023 – New York, NY Madison Square Garden

August 27, 2023 – New York, NY Madison Square Garden

August 30, 2023 – Boston, MA TD Garden

August 31, 2023 – Boston, MA TD Garden

September 02, 2023 – Washington, DC Capital One Arena

September 05, 2023 – Atlanta, GA State Farm Arena

September, 07 – Tampa, FL Amalie Arena

September 09, 2023 – Miami, FL Miami-Dade Arena

September 10, 2023 – Miami, FL Miami-Dade Arena

September 13, 2023 – Houston, TX Toyota Center

September 14, 2023 – Houston, TX Toyota Center

September 18, 2023 – Dallas, TX American Airlines Center

September 19, 2023 – Dallas, TX American Airlines Center

September 21, 2023 – Austin, TX Moody Center ATX

September 22, 2023 – Austin, TX Moody Center ATX

September 27, 2023 – Los Angeles, CA Crypto.com Arena

September 28, 2023 – Los Angeles, CA Crypto.com Arena

September 30, 2023 – Los Angeles, CA Crypto.com Arena

October 01, 2023 – Los Angeles, CA Crypto.com Arena

October 04, 2023 – San Francisco, CA Chase Center

October 05, 2023 – San Francisco, CA Chase Center

October 07, 2023 – Las Vegas, NV T-Mobile Arena

October 08, 2023 – Las Vegas, NV T-Mobile Arena

Le date europee.

October 14, 2023 – London, UK The O2

October 15, 2023 – London, UK The O2

October 17, 2023 – London, UK The O2

October 18, 2023 – London, UK The O2

October 21, 2023 – Antwerp, BE Sportpaleis

October 22, 2023 – Antwerp, BE Sportpaleis

October 25, 2023 – Copenhagen, DK Royal Arena

October 26, 2023 – Copenhagen, DK Royal Arena

October 28, 2023 – Stockholm, SE Tele2

November 01, 2023 – Barcelona, ES Palau Sant Jordi

November 02, 2023 – Barcelona, ES Palau Sant Jordi

November 06, 2023 – Lisbon, PT Altice Arena

November 07, 2023 – Lisbon, PT Altice Arena

November 12, 2023 – Paris, FR Accor Arena

November 13, 2023 – Paris, FR Accor Arena

November 15, 2023 – Cologne, DE Lanxess Arena

November 16, 2023 – Cologne, DE Lanxess Arena

November 19, 2023 – Paris, FR Accor Arena

November 23, 2023 – Milan, IT Mediolanum Forum

November 25, 2023 – Milan, IT Mediolanum Forum

November 28, 2023 – Berlin, DE @ Mercedes-Benz Arena (Attendees: @ChapelHooker)

November 29, 2023 – Berlin, DE Mercedes-Benz Arena

December 01, 2023 – Amsterdam, NL Ziggo Dome

December 02, 2023 – Amsterdam, NL Ziggo Dome