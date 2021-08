Diane Warren pubblica il suo primo album da cantante, The Cave Session Vol. 1, che vede la partecipazione di nomi importanti della musica.

Diane Warren è una delle cantautrici più celebri della musica. L’elenco sbalorditivo di leggende e icone per cui Diane ha scritto canzoni include Aretha Franklin, Beyoncé, Lady Gaga, Justin Bieber, Brandy, Christina Aguilera, Snoop Dogg, Carrie Underwood, Jennifer Hudson, Andra Day, Common, Janelle Monáe e molti altri. Per la prima volta, Diane Warren pubblica un album a suo nome: si tratta di una raccolta di nuove canzoni con alcune delle più grandi star del mondo. Si intitola The Cave Sessions, vol. 1 ed uscirà il 27 agosto 2021. L’album mette in mostra i gusti e gli stili eclettici che hanno definito la leggendaria carriera di Diane.

Diane Warren pubblica il suo primo album da cantante, intitolato The Cave Sessions Vol. 1. È anche un approccio contemporaneo alla pubblicazione di nuova musica, tanto una playlist quanto un album, che numerosi DJ e produttori hanno abbracciato, ma non è stato concepito attorno al lavoro di un singolo scrittore. L’album include la produzione di Jimmy Jam & Terry Lewis, David Foster e Babyface. Altri ospiti del progetto sono John Legend, Celine Dion e Ty Dolla $ign. Intanto, è uscito il primo singolo intitolato She’s Fire con G-Eazy e Carlos Santana. Il video:

Diane Warren ha scritto nove successi che sono arrivati alla posizione numero 1, raggiungendo la Top 10 della Billboard Hot 100 con ben 32 brani. È membro della Songwriters Hall of Fame, ma non solo: è stata nominata per dodici volte all’Oscar per canzoni presenti in più di 100 film e è stata insignita di un Grammy (dalle sue 15 nomination), un Emmy ed è vincitrice di 2 Golden Globe. È stata nominata Songwriter of the Year da ASCAP sei volte e Songwriter of the Year da Billboard quattro volte, ha vinto l’ambito Ivor Novello International Award e ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

I successi scritti dalla cantautrice

L’infinita lista di successi che Diane Warren ha scritto comprende le seguenti canzoni: For You I Will (Monica), Give Me You (Mary J. Blige), It Isn’t, It Wast, It Ain’t Never Gonna Be (di Aretha Franklin e Whitney Houston), I didn’t even know my own strength (Whitney Houston), I’ve learned from the best (Whitney Houston), Can’t Take That Away (Mariah Carey) , Have You Ever (Brandy), No Fool No More (En Vogue) e The Same Love” (The Jets) giusto per citarne alcune.

