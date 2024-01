The Black Keys, il nuovo singolo dell’album “Ohio Players”

Il duo dei The Black Keys ha scritto la sua prima nuova canzone del 2024, insieme a Dan the Automator e Beck.

The Black Keys, il duo rock americano composto da Dan Auerbach e Patrick Carney, ha annunciato il loro ritorno con un nuovo album intitolato “Ohio Players”, anticipato dal singolo “Beautiful People (Stay High)”. Il disco, previsto per il 5 aprile, segna il primo lavoro della band dal 2022 e promette di essere il più collaborativo della loro carriera.

Fuori il primo singolo dei The Black Keys

Il primo singolo dei The Black Keys estratto dal nuovo album è “Beautiful People (Stay High)”, scritto in collaborazione con Beck e Dan the Automator. Il brano, che segna il primo rilascio del 2024 per la band, è già disponibile per l’ascolto e promette di essere un successo.

La canzone apparirà nel nuovo album Ohio Players, in uscita il 5 aprile tramite Nonesuch e Warner: anch’esso il primo della band, da Dropout Boogie risalente al maggio del 2022.

“Ohio Players”: un album collaborativo

“Ohio Players” – contenente 14 tracce – vanta la partecipazione di numerosi artisti di spicco, tra cui Noel Gallagher e Greg Kurstin. Come spiega Dan Auerbach, la realizzazione dell’album ha richiesto un impegno senza precedenti: “Non abbiamo mai lavorato così tanto per realizzare un disco. Ci siamo presi il nostro tempo e lo abbiamo fatto bene”.

Carney poi ha aggiunto che l’obiettivo del duo era quello di creare un album divertente e accessibile, un traguardo non sempre facile da raggiungere per una band con vent’anni di carriera alle spalle.

Ecco la tracklist del nuovo album dei The Black Keys:

This Is Nowhere Don’t Let Me Go Beautiful People (Stay High) On The Game Only Love Matters Candy And Her Friends (feat. Lil Noid) I Forgot To Be Your Lover Please Me (Till I’m Satisfied) You’ll Pay Paper Crown [feat. Beck and Juicy J] Live Till I Die Read Em And Weep Fever Tree Everytime You Leave

Di seguito, il videoclip di “Beautiful People (Stay High)”: