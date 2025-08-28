The Battle of Polytopia disponibile gratis in Italia

Epic Games Store ha svelato il nuovo gioco gratuito della prossima settimana: sarà disponibile dal 4 settembre fino all’11 settembre. Si tratta di The Battle of Polytopia, un gioco strategico a turni molto apprezzato dai giocatori, con un 94% di recensioni positive su Steam. Dopo averlo aggiunto alla vostra libreria, il gioco sarà vostro per sempre e potrete riscaricarlo in qualsiasi momento.

The Battle of Polytopia è progettato per chi ama costruire, pianificare e conquistare. Il gioco include una modalità per il giocatore singolo e offre anche partite online fino a dodici partecipanti, con un sistema di matchmaking. Il gameplay adotta la formula 4X, ma presenta alcune semplificazioni.

I giocatori possono scegliere tra dodici tribù, ognuna con la propria cultura e caratteristiche uniche. Le mappe generate in modo procedurale garantiscono esperienze diverse, mentre le classifiche online premiano i giocatori migliori nel creare civiltà perfette.

Le sfide si svolgono su mappe di cinque dimensioni diverse e in scenari variabili, come terre aride e laghi, per offrire una grande varietà di gameplay. Il gioco offre tre modalità principali: Perfezione, Dominio e Creativa, per soddisfare vari stili di gioco.

Nel frattempo, sono disponibili i giochi gratuiti di oggi. Gli utenti possono commentare e condividere le loro opinioni riguardo al gioco in arrivo.