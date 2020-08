Come vi avevo riportato l’anno scorso, Robert Pattinson sarà il nuovo Batman nel film diretto dal regista Matt Reeves ‘The Batman‘ e che probabilmente uscirà al cinema nell’autunno del 2021.

Dopo le primissime immagini svelate a febbraio, ieri notte è uscito il primo trailer di The Batman, in cui si vede bene il protagonista, l’ex vampiro più adorato dalle ragazzine di mezzo mondo.

Non solo Robert Pattinson, nel film della Warner Bros ci saranno anche: Zoe Kravitz che vestirà i panni di Catwoman, ma anche Andy Serkis come Alfred, Jeffrey Wright come commissario Gordon, Colin Farrell che sarà l’iconico Pinguino, Paul Dano nei panni dell’Enigmista e John Turturro in quelli di Carmine Falcone.

Sui social i primi commenti al trailer sembrano più che positivi.

“Io ve l’avevo detto di avere fiducia in Pattinson”.

“Meraviglioso teaser, promette davvero bene”.

“La bomba assoluta di questo trailer, adesso si ricrederanno tutti”.

“Robert e Colin sono straordinari davvero, ora si vede benissimo”.

“La cinematografia del trailer di The Batman è assolutamente incredibile. Il direttore della fotografia Greig Fraser è semplicemente geniale ed è uno dei migliori nel settore”.

The Batman, il video del trailer con Robert Pattinson.

“I’m vengeance.”

Robert Pattinson IS #TheBatman in this fairly extensive first look teaser for a film that’s still in production! #DCFanDome pic.twitter.com/5FCo5zGJ9G — Fandango (@Fandango) August 23, 2020

