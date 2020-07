Eminem con Kid Cudi, The Adventures of Moon Man & Slim Shady: il nuovo singolo del rapper di Detroit contro il razzismo e il Coronavirus.

Eminem torna a far sentire la propria voce con un brano inedito. A circa sei mesi dall’uscita del suo ultimo album, Music to Be Murdered By, arrivato a sorpresa nel mese di gennaio 2020, il rapper di Detroit ha lanciato un nuovo singolo, il primo in collaborazione con Kid Cudi. S’intitola The Adventures of Moon Man and Slim Shady, ed è un brano in cui si fa riferimento anche al razzismo e al Coronavirus.

Eminem e Kid Cudi: The Adventures of Moon Man and Slim Shady

Diretto e pungente come al solito, Marhsall rappa contro la pandemia da Covid-19 e contro il razzismo, tema tornato alla ribalta dopo l’uccisione di George Floyd. Tra l’altro, attacca anche Drew Brees, il giocatore di football americano che aveva polemizzato in questo periodo contro le proteste degli sportivi contro il razzismo.

Eminem e Kid Cudi

Tra i versi del rapper di Detroit dedicati al Coronavirus invece si può leggere: “Una metà cammina come zombie durante un’apocalisse, quelli dell’altra metà si incazza*o, non vogliono indossare una mascherina e ridacchiano, ma è così che finisci per prendere mer*a“.

Di seguito il lyric video del singolo:

Chi è Kid Cudi

Kid Cudi, The Man on the Moon, ha conquistato la ribalta internazionale vincendo debuttando nel 2009 con l’album Man on the Moon: The End of Day. Nel 2012 ha conquistato il Grammy per la miglior canzone rap e collaborazione con il brano All of the Lights.

Nel corso della sua carriera ha già collaborato con Kanye West, Travis Scott e altri grandissimi nomi della scena rap internazionale, diventando in pochi anni un’icona del genere. Ricordiamo ad esempio l’opera hip hop rock psichedelica Kids See Ghosts del 2018.