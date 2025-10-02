The Abandons, il nuovo western con Lena Headey e Gillian Anderson

Netflix ha svelato la data di uscita di The Abandons, il nuovo drama western creato da Kurt Sutter, noto per Sons of Anarchy. La serie, con protagoniste Lena Headey e Gillian Anderson, sarà disponibile in streaming dal 4 dicembre e si presenta con le prime immagini ufficiali.

The Abandons ci porterà negli anni ’50 dell’Ottocento, segnando la storia di Fiona Nolan, interpretata da Lena Headey. Fiona è un’irlandese devota e desiderosa di creare una famiglia adottando quattro orfani, convinta di dare un senso alle sue azioni. Tuttavia, la sua vita si complica quando si scontra con aristocratici europei che rivendicano la casa che ha acquistato in Oregon. Dall’altra parte, c’è Constance Van Ness, interpretata da Gillian Anderson, matriarca di una famiglia privilegiata e ricca. Le vite delle due donne si intrecciano a causa di crimini, segreti inconfessati, amori sfortunati e un terreno ricco d’argento, creando uno scontro emblematico tra classi sociali in un contesto lontano dalla giustizia.

Il cast principale include Lucas Till nel ruolo di Garret Van Ness, Aisling Franciosi nei panni di Trisha Van Ness, Nick Robinson come Elias Teller, Diana Silvers nei panni di Dahlia Teller, e Lamar Johnson come Albert Mason. Tra i volti noti che collaborano con Sutter, ci sono anche Michael Ornstein e Ryan Hurst da Sons of Anarchy, nonché Clayton Cardenas dallo spin-off Mayans M.C., insieme ad altri attori come Patton Oswalt e Michiel Huisman.