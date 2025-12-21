That’s Napoli Christmas Show è l’incanto del Natale che incontra la sensualità delle sonorità partenopee, un’alchimia canora che abbraccia e travolge il pubblico.

Napoli, oltre a essere la città della musica, è un luogo in cui il Natale è sempre stato particolarmente sentito, basti pensare che questa è la città dei presepi e quella dov’è stata composta la prima canzone natalizia della storia. Questo spettacolo napoletanissimo, in circa due ore, lascia lo spettatore estasiato grazie agli arrangiamenti del Maestro Morelli, un intreccio unico che unisce alcune tra le canzoni più famose di Napoli e le più tradizionali musiche natalizie, passando per gli Abba e con un accento groovy.

Il concerto è fatto di gioia e calore, le voci del coro prendono per mano il pubblico e lo guidano in un viaggio che va da Napoli all’Europa fino agli States: un incanto di lustrini, luci e colori che riesce a ricreare un’atmosfera fatta di gioia e calore, riportando gli spettatori più grandi e forse persino quelli più disillusi a quando era facile sentire il Natale nel profondo del cuore.