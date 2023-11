Thasup lancia un nuovo singolo dall’ospedale: “Selecao”

Direttamente dal Policlinico Gemelli di Roma in cui è ricoverato da mesi, thasup annuncia il suo nuovo progetto musicale.

Thasup ha trascorso buona parte dell’estate in ospedale, allertando i suoi fan che hanno temuto il peggio. Pur se ancora ricoverato, il rapper e producer romano non ha abbandonato ciò che ama di più, forse la sua unica vera cura per i suoi problemi di salute.

Come sta thasup?

Ricoverato da quest’estate al Policlinico Gemelli di Roma, thasup rompe il silenzio e parla pubblicamente dei suoi problemi che lo costringono a restare ancora nella struttura ospedaliera. Il producer, all’anagrafe Davide Mattei, ha spiegato che tutto ha a che fare con l’ansia.

“Mi chiedete tutti che succede. Nulla che non sapete già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita. Proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo, comunque sto bene. Sto cucinando la trap anche dall’ospedale“, ha detto su Instagram nei giorni scorsi.

Quello dell’ansia, che colpisce ad oggi soprattutto i giovani tra i 10 e i 19 anni, è un tema molto vicino anche a Fedez che nelle ultime settimane si batte fortemente per un sostegno da parte del governo sulla salute mentale.

Il nuovo singolo “Selecao”

Thasup continua a fare musica anche dall’ospedale. Negli ultimi giorni, infatti, il rapper ha annunciato l’ultima sua novità: è pronto a lanciare il suo ultimo singolo, intitolato “Selecao”, in uscita venerdì 24 novembre per Columbia Records/Sony Music, e prodotto da Young Miles.

@yungest.astro SELEÇÃO 🤙🇧🇷 #thasup #thasupreme #youngmiles #miles @youngmiless @thasupthasup ♬ suono originale – astro

Il titolo del brano si riferisce alla Nazionale di Calcio Brasiliana, chiamata esattamente con questo nome. Il noto avatar di thasup, infatti, viene ritratto nella copertina mentre calcia un pallone per strada, indossando una maglia con il numero 10 della Nazionale Brasiliana, al posto della sua classica felpa viola.

Selecao arriva poco dopo il featuring del rapper con Sfera Ebbasta, con il brano “3uphon” contenuto nel nuovo album di Sfera, X2VR.