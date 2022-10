Thasup in testa alla Global di Spotify con l’album Carattere speciale

Carattere speciale di thasup è l’album più ascoltato al mondo in questi giorni su Spotify: la reazione dell’artista.

Sarà la presenza di moltissimi featuring, sarà che il suo linguaggio, musicale e non, fa discutere ormai da anni, ma thasup è riuscito ancora una volta nell’impresa di conquistare la testa della classifica. No, per ora non quella degli album FIMI (per quella aspettiamo il prossimo venerdì), bensì quella, comunque molto prestigiosa, degli ascolti a livello mondiale su Spotify. Negli ultimi giorni nessun disco è stato ascoltato quanto il secondo dell’ex tha Supreme sulla piattaforma di streaming più utilizzata. Carattere speciale vola e mette nel mirino nuovi record, lasciando senza parole lo stesso artista di Fiumicino.

Thasup: Carattere speciale è l’album più ascoltato al mondo

D’altronde, che Carattere speciale, o meglio c@r@++ere s?ec!@le sarebbe stato non solo l’album più odiato da ogni copywriter, ma anche uno dei più chiacchierati e discussi di questo periodo, era ampiamente prevedibile. Da anni si attendeva con ansia il secondo capitolo della carriera del supremo, che aveva posto le basi per una rivoluzione nella trap e fin dal suo esordio con 23 6451. E al suo arrivo l’exploit non poteva non essere preventivato.

Thasup

Eppure, non tutti avrebbero potuto pronosticare che sarebbe diventato, a inizio settimana, l’album più ascoltato a livello globale. Anche perché il disco dell’artista di Fiumicino usciva in contemporanea con gli attesi lavori di artisti di grande rilievo internazionale come Kid Cudi e gli Slipknot, tutti lasciati alle spalle. Per la sorpresa, in primis, dello stesso thasup.

I numeri da urlo di Carattere speciale

A conferma dell’exploit clamoroso del secondo album del giovane producer romano basta guardare i risultati raggiunti dal disco in un solo weekend. Ben 17 dei 20 brani della tracklist hanno superato il milione di ascolti e nella Top 50 Italia troviamo 16 brani in questo momento nei primi 20 posti. Ciò vuol dire che la prossima classifica dei singoli Fimi sarà dominata in assoluto dalle nuove canzoni di thasup.

Risultati straordinari che hanno portato lo stesso ex tha supreme a reagire con una storia su Instagram in cui mostra il suo alter ego digitale con uno sguardo a dir poco stupito.

Di seguito il post con le classifiche pubblicato da Spotify: