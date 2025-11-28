Thalea Spa: benessere in Italia

Il nuovo progetto Thalea Spa, creato da Rhc Group, è destinato a offrire un’esperienza di benessere a 360 gradi nei suoi hotel in Italia. Il progetto nasce con l’obiettivo di proporre una filosofia di benessere della persona a 360 gradi, con proposte diverse anche in funzione del territorio.

La prima Thalea Spa si trova presso il Palazzo Montemartini Rome e rappresenta un’evoluzione della filosofia del benessere in un concetto ad ampio spettro. La struttura offre 600 metri quadrati di spazio, sale per trattamenti dedicati anche di coppia, ampia piscina interna riscaldata, jacuzzi con letti a bolle, cascate cervicali, piscina delle maree, docce sensoriali con cromoterapia, doccia finlandese, sauna, bagno turco, stanza del sale e sale relax con tisane.

Nel 2026 è prevista l’apertura della Thalea Spa anche all’hotel Raito di Vietri sul Mare in Costiera Amalfitana e a La Plage Resort Taormina. L’obiettivo è di offrire una nuova dimensione del benessere, con percorsi completi che includono non solo relax e trattamenti specifici, ma anche rituali, depurazione e alimentazione consapevole con l’integrazione della cucina dello chef.