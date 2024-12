Thais Wiggers attacca l’ex Mammucari a Verissimo: le sue dichiarazioni

Thais Wiggers, ex compagna del comico Teo Mammucari e madre di Julia, ha condiviso la sua esperienza di una relazione “turbolenta” durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Thais ha evitato di parlare della loro storia per molto tempo, ma ha deciso di esprimere i suoi sentimenti dopo un recente intervento di Mammucari a Belve. In quell’occasione, ha postato una storia su Instagram con la frase “Tempo al tempo… Prima o poi la maschera cade”, suggerendo che ci sono verità non dette.

Nel corso dell’intervista, Thais racconta che la loro relazione è stata caratterizzata da grande passione, ma anche da conflitti. “Siamo due persone di carattere forte,” ha detto, “e quando ci siamo lasciati, non era finito l’amore, ma sapevamo che era meglio separarsi”. Parla del suo ritorno a Milano dopo la nascita di Julia, evidenziando le difficoltà di essere una giovane madre lontana dalla famiglia.

Thais ha anche risposto alle affermazioni di Mammucari riguardo alla sua assenza dalla vita della figlia per tre anni. Ha dichiarato di avere un fascicolo legale che documenta i suoi comportamenti e ha insistito che le sue parole non riflettono la verità. Ha menzionato che nel suo spettacolo, spesso viene dipinta come la “cattiva”. Nonostante le difficoltà, ha affermato che Julia conosce la verità.

In merito alla sua decisione di portare Julia in Brasile, Thais ha assicurato di averlo fatto con il consenso di Mammucari e che non ha rapito la bambina. Ha sottolineato che ci sono stati problemi di comunicazione tra loro, ma ha mantenuto un atteggiamento rispettoso nei confronti dell’ex compagno.

Thais ha espresso disapprovazione per come Mammucari ha utilizzato la loro storia nel suo spettacolo teatrale, affermando che non rappresenta fedelmente la loro esperienza. La conversazione si conclude con un messaggio della figlia, che considera Thais la sua migliore amica, e la modella rivela di avere una nuova persona speciale nella sua vita.

In definitiva, Thais Wiggers ha fatto emergere la complessità e le sfide della sua vita, fuori e dentro la sua relazione con Teo Mammucari, nonchè il suo amore incondizionato per la figlia Julia.