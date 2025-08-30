Thailandia verso un nuovo governo: il ruolo del Bhumjaithai

Il panorama politico internazionale è caratterizzato da alcuni eventi significativi. In Thailandia, il Partito Bhumjaithai, uscito recentemente dal governo, è pronto a formare un governo ad interim con il supporto del Partito del Popolo. Questo partito, discendente di Move Forward, è attualmente il più numeroso nella Camera dei Rappresentanti. Il leader del Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, afferma di avere abbastanza deputati per governare e si propone come futuro primo ministro. Tuttavia, l’alleanza richiede lo scioglimento della Camera entro la fine dell’anno e un referendum per una nuova costituzione.

In Corea del Nord, le stime della banca centrale della Corea del Sud indicano una crescita economica del 3,7%, la più alta in otto anni, grazie a legami economici rafforzati con la Russia. Il settore chimico pesante ha visto un incremento del 10,7%, spinto dalla produzione di armamenti destinati all’esportazione verso Mosca.

Negli Stati Uniti, il governo ha revocato i visti a Mahmoud Abbas e a 80 funzionari palestinesi per impedirne la partecipazione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il segretario di Stato accusa i funzionari di ostacolare le trattative di pace.

In Cina, le autorità hanno pubblicato un elenco di fonti di informazione approvate, restringendo la diffusione di notizie provenienti da organi non affiliati al governo. Questo registro include oltre 1.400 testate.

Infine, il governo giapponese ha rilasciato un video che simula gli effetti di un’ipotetica eruzione del Monte Fuji, sottolineando il rischio associato a questo vulcano attivo.