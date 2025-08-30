22.1 C
Roma
sabato – 30 Agosto 2025
Politica

Thailandia verso un nuovo governo: il ruolo del Bhumjaithai

Da StraNotizie
Thailandia verso un nuovo governo: il ruolo del Bhumjaithai

Il panorama politico internazionale è caratterizzato da alcuni eventi significativi. In Thailandia, il Partito Bhumjaithai, uscito recentemente dal governo, è pronto a formare un governo ad interim con il supporto del Partito del Popolo. Questo partito, discendente di Move Forward, è attualmente il più numeroso nella Camera dei Rappresentanti. Il leader del Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, afferma di avere abbastanza deputati per governare e si propone come futuro primo ministro. Tuttavia, l’alleanza richiede lo scioglimento della Camera entro la fine dell’anno e un referendum per una nuova costituzione.

In Corea del Nord, le stime della banca centrale della Corea del Sud indicano una crescita economica del 3,7%, la più alta in otto anni, grazie a legami economici rafforzati con la Russia. Il settore chimico pesante ha visto un incremento del 10,7%, spinto dalla produzione di armamenti destinati all’esportazione verso Mosca.

Negli Stati Uniti, il governo ha revocato i visti a Mahmoud Abbas e a 80 funzionari palestinesi per impedirne la partecipazione all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il segretario di Stato accusa i funzionari di ostacolare le trattative di pace.

In Cina, le autorità hanno pubblicato un elenco di fonti di informazione approvate, restringendo la diffusione di notizie provenienti da organi non affiliati al governo. Questo registro include oltre 1.400 testate.

Infine, il governo giapponese ha rilasciato un video che simula gli effetti di un’ipotetica eruzione del Monte Fuji, sottolineando il rischio associato a questo vulcano attivo.

Articolo precedente
Champions League: Avversarie delle Italiane in Europa
Articolo successivo
Lavoro Agile: Spazi Unici tra Storia e Innovazione
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.