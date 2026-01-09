13.5 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Viaggi

Thailandia: record di turisti italiani

Da stranotizie
Thailandia: record di turisti italiani

La Thailandia ha registrato un risultato senza precedenti dal mercato italiano, con oltre 300.000 viaggiatori. Secondo i dati ufficiali, sono stati 311.852 gli italiani che hanno scelto la Thailandia come destinazione di viaggio, registrando un incremento del 16,5% rispetto all’anno precedente. Il mese di dicembre è stato il periodo di punta per i viaggi dall’Italia, con 47.995 arrivi, il numero più alto dell’intero anno.

Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia, ha commentato che questo risultato è motivo di grande orgoglio e riflette il lavoro costante svolto per promuovere una Thailandia sempre più accessibile e autentica. Ha inoltre ringraziato i partner del trade, le compagnie aeree e tutti i viaggiatori che continuano a scegliere la Thailandia come destinazione.

L’anno ha segnato un rilancio e consolidamento per il turismo internazionale, e l’Italia si conferma uno dei mercati europei più dinamici e affezionati alla Thailandia. I risultati raggiunti pongono basi solide per un ulteriore crescita, sostenuta da nuove strategie di promozione e da un’offerta sempre più attenta alla qualità e alla sostenibilità dell’esperienza di viaggio.

