THA100 Ultra HD 4K Android TV Box Google Playstore, Netflix, Prime Video, DAZN, Disney+, Youtube, HDR10, Wifi, Telecomando Vocale, Bluetooth, Chromecast, SDRAM: DDR4: 2 GB Flash: eMMC: 8 GB

Scarica le app preferite sulla tua TV con Google Play Store!Trasforma la tua TV in una Smart TV con il 4K Ultra HD Box di Thomson con sistema operativo Android TV! Scopri i media più popolari con migliaia di app su Google Play Store. Ottieni un comodo accesso ai contenuti originali dal sistema Android, come YouTube, Netflix, Prime Video, Disney +, DAZN*. Google Assistant ti aiuterà a cercare rapidamente serie TV preferite, film classici e migliori spettacoli, oltre a darti suggerimenti sui tuoi gusti preferiti. Le nuove tecnologie ti consentono di dedicare meno tempo alla ricerca e più tempo a godere dei tuoi programmi favoriti. Con Chromecast integrato puoi trasmettere foto, video e musica da dispositivi intelligenti alla TV. Inoltre, tv box è dotato di tecnologia UHD 4K, supporta Wi-Fi 5 Dual Band, H.265 Decoding e altro ancora.

ACCESSO APP TV: Con Thomson THA100 Android box avrai la possibilità di accedere a più di 5000 App trasformando la tua televisione in una smart tv. Con il box tv Android, certificato Google, avrai numerose app di giochi, servizi, streaming. Potrai goderti i tuoi film e video preferiti direttamente da Netflix, YouTube, Prime Video o Disney +. Potrai trasmettere direttamente sulla tv i contenuti del tuo smartphone o di altri dispositivi.USER FRIENDLY: grazie a un’interfaccia molto intuitiva e facile da gestire potrai collegare il tuo Android box al tuo TV avendo accesso diretto al Google Play Store. La connessione ad Internet è molto semplice e veloce. Potrai connettere via bluetooth diversi dispositivi come speakers, cuffie, tastiere ed altro. L’assistente Google ti aiuterà a controllare la riproduzione con telecomando a controllo vocale e potrà rispondere alle tue domande e curiositàESPERIENZA TELEVISIVA SUPERIORE: Il box ha una risoluzione 4k UHD, decodifica H.265, Wi-Fi 5 integrato Dual Band, funzione Chromecast, Bluetooth integrato. Sistema e memoria. Versione Android: 10 Chipset: Amlogic S905X2. CPU: Amlogic S905X2 Quad Core ARM Cortex-A53, 1.8 GHzGPU: Quad Core ARM Mali-G31@1800 MHzSDRAM: DDR4: 2 GB Flash: eMMC: 8 GB. Dolby Digital e Dolby Digital Plus3. La connessione veloce consentirà ti interagire con l’assistente Google in maniera spedita.CONNESSIONI & DOTAZIONE: il box Android di Thomson è dotato di presa Ethernet per la connessione stabile, 1 Porta USB 2.0 e 1 USB 3.0 per la riproduzione senza interruzione; gli aggiornamenti software, direttamente via Internet, ti permetteranno di connettere il dispositivo alla rete di casa. Dotazione: box Android; telecomando ad attivazione vocale con accesso diretto a Netflix e Prime Video (se abbonati a questi servizi); batterie per il telecomando; alimentatore 12V; manuale.THOMSON PER TE: THOMSON ti supporta attraverso Strong per qualsiasi esigenza. Puoi trovare i numeri utili sul nostro sito, profilo Facebook e pagina Linkedin