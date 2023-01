Tg romeno fa un annuncio per salvare George al Grande Fratello Vip

E se vi dicessi che un Tg romeno ha fatto un appello per salvare George Ciupilan al televoto settimanale del Grande Fratello Vip? Ma andiamo con ordine.

Questa settimana al Grande Fratello Vip sono finiti Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e George Ciupilan. Ad avere la peggio in pressoché tutti i sondaggi è proprio quest’ultimo. Un po’ perché le due ragazze hanno rispettivamente moltissimi fan e un po’ perché il vippone – a livello di dinamiche – non ne ha creata neanche mezza in 140 giorni.

Indubbiamente il bel Ciupy è un ragazzo educato, d’oro, bravo, buono e *inserire qua altri mille complimenti*, ma a livello televisivo non è uscito.

In casa è spesso in silenzio, non dice mai la sua opinione in nessun contesto, è sempre stato fuori da qualsiasi dinamica sia in maniera diretta, sia in maniera indiretta e soprattutto non ha instaurato nessun legame forte, che sia d’amore (come quello fra Edoardo e Antonella) che sia d’amicizia (come magari quello fra Daniele e Wilma) o magari d’odio (come quello fra Oriana e Antonella).

Tg e amici in favore di Ciupilan

Insomma, non è certo un caso se le uniche parole che George Ciupilan dice in puntata sono fatte al momento della nomination. Eppure fuori ha molti amici e sostenitori che inspiegabilmente lo vogliono ancora dentro. Pure un Tg romeno ha fatto un appello a riguardo:

Anche Er Gennaro, star di TikTok e amico del vippone, ha fatto un appello per salvarlo accusando i fan del GFVip di volere “il trash”. Ehm, buongiorno?