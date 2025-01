TG del Turismo: ultime da Roma, Verona, Harbin, Pensionati per caso e luoghi perduti

Syusy & Patrizio News del 10 gennaio

Notizie e idee per i vostri viaggi

A Roma, la Fontana di Trevi ha riaperto dopo due mesi di lavori, con ingressi regolati per preservare il monumento. Gli orari di accesso sono dalle 9 alle 21 e l’ingresso è gratuito.

Tra le tendenze emergenti, cresce il fenomeno dei “viaggi intergenerazionali”, che vedono i nonni regalare esperienze di viaggio ai loro nipoti, con destinazioni popolari come Giappone, Corea del Sud e Namibia.

Il 2025 segnerà la chiusura di diverse attrazioni a causa di demolizioni e cambiamenti climatici. Luoghi come il Tropicana a Las Vegas, il Rubin Museum a New York e Gion a Kyoto non saranno più accessibili.

Il fotografo Martin Parr offre una visione grottesca e ironica del turismo di massa, evidenziando le contraddizioni del turismo moderno tra luoghi affollati e selfie.

A Verona, il 16 febbraio si svolgerà la Giulietta & Romeo Half Marathon, mentre dal 18 al 22 febbraio è in programma il Verona Mountain Film Festival, che celebra l’alpinismo.

In Cina, il Festival del Ghiaccio di Harbin avrà luogo dal 5 gennaio al 25 febbraio 2025, trasformando la città con spettacolari sculture di ghiaccio e attività invernali.

Inoltre, il documentario “Ritorno in Polinesia” di Syusy Blady sarà trasmesso prossimamente su La7.

Il TG del Turismo è realizzato in collaborazione con Columbus Assicurazioni

